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14 августа 2017
12:08:11

На Борковской в Тольятти под колесами авто погиб мужчина

ГИБДД Тольятти призывает водителей снижать скорость перед пешеходным переходом. Даже если в поле зрения на нем не попался ни один пешеход. И быть внимательнее в темное время суток. С начала года на дорогах Тольятти погибли уже 16 человек. Очередная жертва - на Борковской.  

Поздно вечером в пятницу водитель «Гранты» допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму.  

Большинство ДТП происходит, когда темно, добавили в ведомстве. Пешеходам рекомендовали надевать в темное время суток светлую одежду и обозначать себя световозвращающими элементами.




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