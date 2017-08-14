ГИБДД Тольятти призывает водителей снижать скорость перед пешеходным переходом. Даже если в поле зрения на нем не попался ни один пешеход. И быть внимательнее в темное время суток. С начала года на дорогах Тольятти погибли уже 16 человек. Очередная жертва - на Борковской.
Поздно вечером в пятницу водитель «Гранты» допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму.
Большинство ДТП происходит, когда темно, добавили в ведомстве. Пешеходам рекомендовали надевать в темное время суток светлую одежду и обозначать себя световозвращающими элементами.
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