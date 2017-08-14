ГИБДД Тольятти призывает водителей снижать скорость перед пешеходным переходом. Даже если в поле зрения на нем не попался ни один пешеход. И быть внимательнее в темное время суток. С начала года на дорогах Тольятти погибли уже 16 человек. Очередная жертва - на Борковской.

Поздно вечером в пятницу водитель «Гранты» допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму.

Большинство ДТП происходит, когда темно, добавили в ведомстве. Пешеходам рекомендовали надевать в темное время суток светлую одежду и обозначать себя световозвращающими элементами.