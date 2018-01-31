Рособрнадзор 23 января сообщил о приостановлении ее лицензии. На сайте ведомства сообщается, что в учреждении была прекращена образовательная деятельность, проведено собрание с трудовым коллективом, на котором собравшимся рассказали о сложившейся ситуации и ответили на вопросы. Также был определен порядок оплаты времени простоя работникам консерватории.

Как отметили в администрации, своевременное уведомление студентов, учащихся и их родителей о приостановке лицензии и дальнейших действиях позволило избежать недопонимания и появления противоречивой информации. Со студентами, обучающимися по программам высшего образования, проводится индивидуальная работа по выбору учебного заведения для дальнейшего обучения.

По состоянию на 29 января всем 20 студентам были предложены места для перевода. 11 человек уже ознакомились с предложениями и выбрали учреждение для продолжения обучения. Остальных студентов руководство консерватории продолжает консультировать по возникающим вопросам.

24 января на собрании трудового коллектива Тольяттинской консерватории с участием руководителя департамента культуры администрации г.о. Тольятти Натальи Тонковидовой педагоги выступали с различными инициативами.

В частности, было предложено оказать содействие в создании на базе высшего звена консерватории филиала иного образовательного учреждения высшего образования, осуществляющего образовательную деятельность на территории Самарской области, сохранении музыкально-исполнительского факультета, научно-методического центра и редакционно-издательского отдела. Данный вопрос на сегодняшний день прорабатывается.

Преподаватели отделения дополнительного образования ходатайствовали о создании нового учреждения дополнительного образования и переводе туда всех обучающихся школы. Министерство культуры Самарской области и глава Тольятти Сергей Анташев поддержали эту идею.

В настоящее время подготовлен и направлен на согласование по установленной процедуре пакет документов по созданию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств Центрального района». Школа расположится в помещении консерватории по адресу: ул. Победы, 46. Таким образом, дети смогут продолжить обучение у тех же преподавателей, в привычных аудиториях.

В настоящее время идет процесс необходимых согласований и утверждения нормативных актов, процедуры государственной регистрации, постановки учреждения на учет, получения лицензии, организации перевода трудового коллектива и обучающихся. Как только документы будут оформлены, учебный процесс сразу возобновят.