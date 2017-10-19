Самарская служба скорой медицинской помощи продолжает готовиться к Чемпионату мира по футболу 2018. На базе самарской станции создается единый диспетчерский центр. Его оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания.

Уже сейчас одним из первых шагов к созданию центра стало оснащение экстренной службы рациями. Радиосвязь является гарантированным видом связи, обеспечивающим бесперебойную работу службы, особенно в чрезвычайных условиях.

В период мирового первенства в областной столице в местах проведения мероприятий разговаривать по сотовому телефону одновременно будут десятки тысяч человек, что может повлиять на качество работы мобильной связи. Использование раций позволит работать медикам «скорой» в штатном режиме и всегда быть на связи с диспетчерским центром.