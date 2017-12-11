С 1 января 2018 года Сельчук Кура вступит в должность Исполнительного Вице-президента по инжинирингу ПАО «АВТОВАЗ». В этой позиции он сменит Харальда Грюбеля, который завершает работу в Компании в соответствии со сроком его контракта. Это решение было утверждено Советом Директоров Общества.

Г-н Кура возглавит процессы разработки автомобилей и развития инженерных компетенций АВТОВАЗа. Он родился в 1964 году в Турции, в 1987 году окончил Технический университет в Стамбуле по специальности «инженер-механик». В течение 30 лет его профессиональная карьера развивалась в инжиниринговой службе Альянса Renault-Nissan.

В последнее годы Сельчук Кура занимал должности Вице-президента подразделения по инжинирингу легких коммерческих автомобилей (Renault, Франция), Вице-президента по инжинирингу шасси (сначала во Франции, затем в Nissan в Японии). Был директором проектов Renault Megane II Sedan, Dacia Lodgy and Dacia Dokker. В октябре 2017 года Кура стал старшим советником Президента ПАО «АВТОВАЗ» по инжинирингу.

«Я хочу пожелать г-ну Харальду Грюбелю всего наилучшего в его дальнейшей карьере и поблагодарить его за весомый вклад в развитие АВТОВАЗа в последние 3 года. Сельчук Кура продолжит обеспечивать рост наших инженерных компетенций в России, что является одной из ключевых целей в реализации амбициозного среднесрочного плана Компании, – отметил Президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор. – Сельчук успешно исполнял свои обязанности в инжиниринговой службе Альянса в Турции, Франции и Японии. Я уверен, что его опыт и профессиональные компетенции окажут значительную поддержку дальнейшему развитию семейства автомобилей LADA, спроектированных российскими инженерами».

С 1 января 2018 года Сельчук Кура (Selcuk Cura) вступит в должность Исполнительного Вице-президента по инжинирингу ПАО «АВТОВАЗ». В этой позиции он сменит Харальда Грюбеля (Harald Gruebel ), который завершает работу в Компании в соответствии со сроком его контракта. Это решение было утверждено Советом Директоров Общества. Г-н Кура возглавит процессы разработки автомобилей и развития инженерных компетенций АВТОВАЗа. Он родился в 1964 году в Турции, в 1987 году окончил Технический университет в Стамбуле по специальности «инженер-механик». В течение 30 лет его профессиональная карьера развивалась в инжиниринговой службе Альянса Renault-Nissan. В последнее годы Сельчук Кура занимал должности Вице-президента подразделения по инжинирингу легких коммерческих автомобилей (Renault, Франция), Вице-президента по инжинирингу шасси (сначала во Франции, затем в Nissan в Японии). Был директором проектов Renault Megane II Sedan, Dacia Lodgy and Dacia Dokker. В октябре 2017 года Кура стал старшим советником Президента ПАО «АВТОВАЗ» по инжинирингу. «Я хочу пожелать г-ну Харальду Грюбелю всего наилучшего в его дальнейшей карьере и поблагодарить его за весомый вклад в развитие АВТОВАЗа в последние 3 года. Сельчук Кура продолжит обеспечивать рост наших инженерных компетенций в России, что является одной из ключевых целей в реализации амбициозного среднесрочного плана Компании, – отметил Президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор. – Сельчук успешно исполнял свои обязанности в инжиниринговой службе Альянса в Турции, Франции и Японии. Я уверен, что его опыт и профессиональные компетенции окажут значительную поддержку дальнейшему развитию семейства автомобилей LADA, спроектированных российскими инженерами». Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней Радио август: http://www.august.ru/news/novogodnie-kanikuly-v-rossii-prodljatsja-10-dnej Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней Радио август: http://www.august.ru/news/novogodnie-kanikuly-v-rossii-prodljatsja-10-dnej

Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней Радио август: http://www.august.ru/news/novogodnie-kanikuly-v-rossii-prodljatsja-10-dnej