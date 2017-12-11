С 1 января 2018 года Сельчук Кура вступит в должность Исполнительного Вице-президента по инжинирингу ПАО «АВТОВАЗ». В этой позиции он сменит Харальда Грюбеля, который завершает работу в Компании в соответствии со сроком его контракта. Это решение было утверждено Советом Директоров Общества.
Г-н Кура возглавит процессы разработки автомобилей и развития инженерных компетенций АВТОВАЗа. Он родился в 1964 году в Турции, в 1987 году окончил Технический университет в Стамбуле по специальности «инженер-механик». В течение 30 лет его профессиональная карьера развивалась в инжиниринговой службе Альянса Renault-Nissan.
В последнее годы Сельчук Кура занимал должности Вице-президента подразделения по инжинирингу легких коммерческих автомобилей (Renault, Франция), Вице-президента по инжинирингу шасси (сначала во Франции, затем в Nissan в Японии). Был директором проектов Renault Megane II Sedan, Dacia Lodgy and Dacia Dokker. В октябре 2017 года Кура стал старшим советником Президента ПАО «АВТОВАЗ» по инжинирингу.
«Я хочу пожелать г-ну Харальду Грюбелю всего наилучшего в его дальнейшей карьере и поблагодарить его за весомый вклад в развитие АВТОВАЗа в последние 3 года. Сельчук Кура продолжит обеспечивать рост наших инженерных компетенций в России, что является одной из ключевых целей в реализации амбициозного среднесрочного плана Компании, – отметил Президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор. – Сельчук успешно исполнял свои обязанности в инжиниринговой службе Альянса в Турции, Франции и Японии. Я уверен, что его опыт и профессиональные компетенции окажут значительную поддержку дальнейшему развитию семейства автомобилей LADA, спроектированных российскими инженерами».
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