Компания намерена сегодня официально уведомить городской центр занятости Тольятти и профсоюзные организации о таких планах.

Уволенные сотрудники не заняты в основной производственной деятельности. 740 человек - это менее 2% от общей численности персонала предприятия, подчеркнули в пресс-центре компании.

Здесь добавили, что всем указанным работникам будут предложены имеющиеся вакансии во всех подразделениях АВТОВАЗа, в том числе и в Индустриальном парке. Также для сотрудников пенсионного и пред-пенсионного возраста продолжает действовать программа со-финансирования пенсии .