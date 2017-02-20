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20 февраля 2017
12:39:24

На АВТОВАЗе заявили об увольнении еще 740 работников

Компания намерена сегодня официально уведомить городской центр занятости Тольятти и профсоюзные организации о таких планах.

Уволенные сотрудники не заняты в основной производственной деятельности. 740 человек - это менее 2% от общей численности персонала предприятия, подчеркнули в пресс-центре компании.

Здесь добавили, что всем указанным работникам будут предложены имеющиеся вакансии во всех подразделениях АВТОВАЗа, в том числе и в Индустриальном парке. Также для сотрудников пенсионного и пред-пенсионного возраста продолжает действовать программа со-финансирования пенсии.




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