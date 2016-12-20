Дирекция технической поддержки «Индустриальный парк» будет создавать новые рабочие места для сотрудников предприятия, которые не задействованы в основном производстве автомобилей.
Индустриальный парк будет максимально использовать преимущества территории опережающего развития, которая была недавно создана в Тольятти. Это позволит обеспечить занятость для вазовцев, сообщает официальный "Лада клуб". В настоящее время утверждена организационная структура нового подразделения, назначен ее руководитель и организована профсоюзная организация. Также начат перевод персонала.
Вице-президент по персоналу и соцполитике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко рассказал:
«Техническими службами завода определен перечень задач и работ, которые будет выполнять Индустриальный парк. Это семь направлений деятельности, в том числе создание новых рабочих мест по поддержанию действующего производства, обслуживания инженерных сетей. Те работы, которые ранее выполнялись в рамках подряда сторонними организациями, будет выполнять Индустриальный парк.
Также будут организовываться новые рабочие места компаниями-резидентами Индустриального парка. Новые рабочие места мы будем организовывать на тех площадях, которые не задействованы в программе производства. Кроме того, в корпусах ВМЗ будут располагаться производители автокомпонентов. Мы будем локализовывать производство жгутов проводов, систем кондиционирования и других автокомпонентов».
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