Дирекция технической поддержки «Индустриальный парк» будет создавать новые рабочие места для сотрудников предприятия, которые не задействованы в основном производстве автомобилей.

Индустриальный парк будет максимально использовать преимущества территории опережающего развития, которая была недавно создана в Тольятти. Это позволит обеспечить занятость для вазовцев, сообщает официальный "Лада клуб ". В настоящее время утверждена организационная структура нового подразделения, назначен ее руководитель и организована профсоюзная организация. Также начат перевод персонала.

Вице-президент по персоналу и соцполитике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко рассказал:

«Техническими службами завода определен перечень задач и работ, которые будет выполнять Индустриальный парк. Это семь направлений деятельности, в том числе создание новых рабочих мест по поддержанию действующего производства, обслуживания инженерных сетей. Те работы, которые ранее выполнялись в рамках подряда сторонними организациями, будет выполнять Индустриальный парк.

Также будут организовываться новые рабочие места компаниями-резидентами Индустриального парка. Новые рабочие места мы будем организовывать на тех площадях, которые не задействованы в программе производства. Кроме того, в корпусах ВМЗ будут располагаться производители автокомпонентов. Мы будем локализовывать производство жгутов проводов, систем кондиционирования и других автокомпонентов».