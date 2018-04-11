Это будет автомобиль в эконом-варианте. Работы по запуску новой версии модели ведутся с марта, а в начале апреля на заводе собрали три первых экземпляра. Сообщается, что LADA XRAY в так называемой «нулевой» комплектации внешне будет отличаться наличием 15-дюймовых штампованных колесных дисков, а также неокрашенных боковых зеркал и дверных ручек.

Также, по информации СМИ, у автомобиля кардинально пересмотрят оснащение. В частности останутся аудиоподготовка, электрогидроусилитель руля, подушка безопасности водителя, обогрев салона, электростеклоподъемники передних дверей.

Останется и оборудование для обеспечения активной безопасности: система помощи при старте на подъеме, электронная система распределения тормозных усилий, антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения, система курсовой устойчивости, противобуксовочная система. Новая комплектация LADA XRAY получит 1,6-литровый двигатель в паре с механической коробкой передач.

Как будет называться новая комплектация LADA XRAY, а также когда новинка появится в продаже, пока неизвестно. Предполагается, что цена LADA XRAY в новой версии будет порядка 600 тысяч рублей.