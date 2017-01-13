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13 января 2017
08:53:46

На АВТОВАЗе рассказали о призе для победителя Рождественской гонки

Это будет автомобиль LADA Granta в версии Drive Active.

Юбилейная XX Рождественская синхронная Гонка Чемпионов, которая традиционно знаменует собой начало нового автоспортивного года, пройдет в ближайшее воскресенье, 15 января, на испытательном полигоне АВТОВАЗа в Сосновке. Впервые в истории гонок пилоты выступят на спортивных LADA Vesta. Для соревнований модель оснащена  форсированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 170 л.с., усиленной подвеской, вварным каркасом безопасности.

Фото: ОАО АВТОВАЗ

На заводе добавили, что юбилейная Гонка Чемпионов будет транслироваться 15 января он-лайн на телеканалах АвтоПлюс и ВАЗ ТВ. Начало трансляций на ВАЗ ТВ - 15 января в 10.00 (мск), на Авто Плюс - 15 января в 11.00 (мск).




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