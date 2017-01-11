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11 января 2017
15:15:04

На АВТОВАЗе продлили корпоративную пенсионную программу

Эта программа, как и возможность увольнения с выплатой компенсации до 5 средних зарплат, будет действовать до конца марта 2017 года, сообщает "Сититраффик".

В декабре 2016 года прошла профсоюзная конференция первичной профсоюзной организации ОАО "АВТОВАЗ", по результатам которой было принято решение продлить действие Положения "О пенсионных взносах ПАО "АВТОВАЗ" на негосударственное пенсионное обеспечение работников". Сейчас на предприятии и его дочерних обществах работают 2 944 человек пенсионного возраста и 2 169 человек, имеющих право на досрочную пенсию.

На заводе есть персонал, который не задействован в программе выпуска автомобилей, и в это же время завершается период работы в режиме неполной рабочей недели, поэтому для снижения риска сокращения работников будет предусмотрена возможность увольнения по соглашению сторон с выплатой компенсации при обращении работников до 5 средних зарплат. Эти программы будут действовать до конца марта 2017 года, в том числе и в дочерних обществах ПАО "АВТОВАЗ".

По прогнозам около 2 800 человек могут выразить желание воспользоваться программами. Ожидаемые выплаты составят 476 миллионов рублей.

 




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