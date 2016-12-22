Об этом в паблике "Тольятти" пишет анонимный источник на предприятии. Свое сообщение он подтвреждает фотографией, на которой изображен последний кузов на конвейере. Рабочие украсили его шариками и прощальными надписями. Судя по надписям нга плакатах, это событие восторга у сторудников линии не вызвало.

Фото: паблик "Тольятти"