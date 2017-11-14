Напротив, сообщили в пресс-центре предприятия, завод впервые за последние годы начал приём персонала – 150 молодых рабочих были приняты на линию B0. Происходит это в условиях растущего автомобильного рынка.

Также отмечается, что в целях развития инженерных компетенций для создания новых моделей LADA, 180 талантливых инженеров присоединятся до конца года к команде Инжиниринга предприятия. Кроме того, появилась информация о том, что АВТОВАЗ впервые с 2008 года может выплатить дивиденды.