Напротив, сообщили в пресс-центре предприятия, завод впервые за последние годы начал приём персонала – 150 молодых рабочих были приняты на линию B0. Происходит это в условиях растущего автомобильного рынка.
Также отмечается, что в целях развития инженерных компетенций для создания новых моделей LADA, 180 талантливых инженеров присоединятся до конца года к команде Инжиниринга предприятия. Кроме того, появилась информация о том, что АВТОВАЗ впервые с 2008 года может выплатить дивиденды.
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