Завод посетила делегация во главе с заместителем коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым. Обсуждались возможности производства машин для людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, автомобилей Lada с ручным управлением. При этом основное внимание стороны уделили рассмотрению проекта электромобиля компании Zetta, который бы могли использовать инвалиды.

Также на совещании поднимался вопрос о возможности производства спецтехники для силовых структур, в том числе на базе внедорожников LADA 4х4. При этом ряд силовых ведомств высказали намерения о закупке спецтехники, которую выпускает компания «ВАЗинтерсервис». Гости также посетили линию сборки LADA Kalina и выставочный зал музея предприятия, где ознакомились с образцами техники, которую выпускает АВТОВАЗ и его дочерние предприятия.

Для справки: Zetta — это компактный электрический ситикар, который разработала группа конструкторов из Зеленограда и Тольятти. Электрокар оснащен четырьмя мотор-колесами конструкции изобретателя Дмитрия Дуюнова. Как известно, максимальная мощность мотор-колеса Дуюнова достигает 18,1 кВт, а максимальный крутящий момент — 200 Н∙м.

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