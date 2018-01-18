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18 января 2018
07:08:34

На АВТОВАЗе новый директор по маркетингу

Подразделение возглавил француз Фабьен Гульми, перешедший из Группы Renault, где он получил богатый опыт работы в сфере продаж. Фабьен Гульми родился в 1970 году. Закончил бизнес-школу в Тулузе. Начал работать в Группе Renault с 1995 года, затем перешел в Renault Retail Group, где работал в качестве директора по послепродажному обслуживанию, затем в должности директора парижского дилерского центра.

Обладая высокими компетенциями в сфере дилерской сети, он возглавил департамент стратегического маркетинга в Renault Германия. Вернувшись в Париж в 2007 году, был назначен менеджером по маркетингу продукта и отвечал за мировое продвижение линейки Renault Laguna. В 2009 году он перешел в подразделение Renault Business LCV, сначала как директор по глобальным продажам и маркетингу малых автомобилей класса LCV и пикапов, затем как директор по стратегическом маркетингу всей линейки LCV.

 «Мы рады приветствовать сильного лидера маркетинговой команды LADA, - отметил Исполнительный вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу Ян Птачек. – Г-н Гульми реализовал множество успешных проектов в разных странах. Сегодня LADA ставит перед собой амбициозные цели, для достижения которых опыт Фабьена будет востребован в полной мере».




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