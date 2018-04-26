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26 апреля 2018
07:11:13

На АВТОВАЗе началось серийное производство седана LADA Vesta Cross

Первые модели сошли с конвейера завода LADA Ижевск. Это – первый автомобиль в своем сегменте, объединивший необычный дизайн и классический тип кузова с последними рыночными трендами и дополнительной функциональностью кроссовера.

В конструкции машины использованы стилевые и инженерные решения, примененные на модели LADA Vesta SW Cross. Это защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси, сочетающие высокую проходимость и азартную управляемость. Седан LADA Vesta Cross обладает рекордным для своего класса дорожным просветом в 203 мм.

Для обеспечения образцовой надежности и качества 16 седанов LADA Vesta Cross прошли цикл дорожных и стендовых испытаний. Общий пробег по асфальтовым дорогам, грунтовым и булыжным трассам составил 700 тысяч километров.

На заводе в Ижевске седан LADA Vesta Cross  проходит полный цикл производства: штамповку кузовных панелей, литье пластиковых деталей, сварку и окраску кузова, сборочный конвейер, в составе которого работает контрольно-измерительная лаборатория, оснащенная 3D-измерительными машинами, которые проверяют соответствие геометрии кузова его математической модели. Цех окраски, являющийся одним из лучших окрасочных комплексов в России, оснащен  окрасочными роботами немецкой фирмы DURR. Также на заводе действует линия катафореза узлов шасси и полностью роботизированный цех окраски пластиковых деталей.

Особое внимание при производстве автомобиля уделяется системе контроля качества, которая включает  в себя как постоянный мониторинг моментов затяжки резьбовых соединений, так и финальную проверку готового автомобиля на последовательно расположенных постах.

Здесь производится регулировка геометрии колес и света фар, работает стенд динамических испытаний автомобиля, стенд проверки тормозной системы, тестер электронных систем, камера проверки на герметичность. Через тестовую линию проходят 100% автомобилей. Результат каждого вида испытаний фиксируется в карте контроля сборки автомобиля и хранится минимум в течение 5 лет.

Седан LADA Vesta Cross стал четвертым автомобилем семейства LADA Vesta. В настоящее время на заводе LADA Ижевск выпускаются также седан LADA Vesta, модели Vesta SW и Vesta SW  Cross. Темп производства составляет 30 автомобилей в час.

Фото: АВТОВАЗ




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