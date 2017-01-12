слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
12 января 2017
07:22:12

На АВТОВАЗе меняют облик своего внедорожника

LADA 4x4 получит новый салон и обновлённые задние фонари, которые по форме но останутся прежними, но будут отличаться от нынешних графическим решением. Изначально они задумывались только для LADA 4x4 Urban. Однако на заводе приняли решение не тратиться на новую оптику только для "Урбана", поэтому новинка адресована всему семейству.

Кроме того, как отмечает группа «Российский автопром» «Вконтакте»,  разработчики подготовили весьма объёмный пакет доработок, самой заметной составляющей которого станет совершенно новый интерьер. В частности, заново спроектированы передняя панель и климатическая установка.

Напомним, в 2016 году АВТОВАЗ также проводил модернизацию LADA 4x4: внедрен новый ступичный узел, независимое крепление переднего моста, доработана подвеска и повышено качество штамповки боковин. Модернизированный внедорожник должен выйти в конце 2017 года. Сейчас датой отставки "Нивы 1" называют 2021 год.

 




Последние новости Тольятти

12 января
20:39
Тольяттинским любителям искупаться в проруби 19 января отказано официально

Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения

12 января
15:55
Минтруд не поддержал продление рабочего дня курильщикам

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

12 января
15:41
В сети появилось видео, где водитель не пускает "скорую" к умирающему человеку

Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"

12 января
15:29
Развод с Анжелиной Джоли пошел на пользу Бреду Питу?

Актер стал вести здоровый образ жизни

12 января
15:23
Полуголый мужчина напугал девочку в Тольятти

Родители обратились в полицию

12 января
15:15
В Питере угнали "ГАЗель" с колбасой

Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей

12 января
14:32
«Лыжня России»: подготовка в Тольятти началась

В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+