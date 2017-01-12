LADA 4x4 получит новый салон и обновлённые задние фонари, которые по форме но останутся прежними, но будут отличаться от нынешних графическим решением. Изначально они задумывались только для LADA 4x4 Urban. Однако на заводе приняли решение не тратиться на новую оптику только для "Урбана", поэтому новинка адресована всему семейству.

Кроме того, как отмечает группа «Российский автопром» «Вконтакте », разработчики подготовили весьма объёмный пакет доработок, самой заметной составляющей которого станет совершенно новый интерьер. В частности, заново спроектированы передняя панель и климатическая установка.

Напомним, в 2016 году АВТОВАЗ также проводил модернизацию LADA 4x4: внедрен новый ступичный узел, независимое крепление переднего моста, доработана подвеска и повышено качество штамповки боковин. Модернизированный внедорожник должен выйти в конце 2017 года. Сейчас датой отставки "Нивы 1" называют 2021 год.