На заводе намерены побывать члены Центральной избирательной комиссии России и Самарской области, чтобы изучить такую возможность. Сейчас в городе 144 постоянных участка, но было принято решение создать еще три. Все они появятся в Автозаводском районе – два в городской больнице №5 и один на тольяттинском автогиганте.
Дело в том, что на заводе часть сотрудников имеют непрерывный цикл работы, поэтому в ЦИК решили дать людям дать возможность проголосовать, что называется «не отходя от станка». Об этом газете «Ведомости» сообщила замглавы Тольятти Татьяна Блинова.
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