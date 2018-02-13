На заводе намерены побывать члены Центральной избирательной комиссии России и Самарской области, чтобы изучить такую возможность. Сейчас в городе 144 постоянных участка, но было принято решение создать еще три. Все они появятся в Автозаводском районе – два в городской больнице №5 и один на тольяттинском автогиганте.

Дело в том, что на заводе часть сотрудников имеют непрерывный цикл работы, поэтому в ЦИК решили дать людям дать возможность проголосовать, что называется «не отходя от станка». Об этом газете «Ведомости » сообщила замглавы Тольятти Татьяна Блинова.