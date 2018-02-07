Об этом сообщил генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов. Это связано с назначением нынешнего главы концерна Николя Мора руководителем регионального подразделения «Рено».

Мор возглавил АВТОВАЗ в апреле 2016-го года, сменив на этом посту шведа Бу Андерссона. По словам Чемезова, кандидатура нового руководителя пока неизвестна.

Ее предложит «Рено», и она будет согласовываться. При этом предполагаемых сроков смены главы АВТОВАЗа Чемезов не назвал.

Источник "Интерфакса", знакомый с планами компании, говорил, что преемником может стать нынешний исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок завода Алеш Братож.