Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта возбуждено. Сейчас следственная группа направляется к месту предполагаемого крушения. Туда уже отправился и отряд МЧС. Поисковые работы могут осложниться погодными условиями - низкой температурой, туманом и ветром.
Вертолет "Робинсон" пропал в воскресенье над Телецким озером. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер региона Анатолий Банных, замглавы крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также бейс-джампер Глеб Вореводин.
Накануне Вореводин в соцсети Facebook писал, что планирует совершить прыжок с парашютом над Телецким озером.
Источник Маяк
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