Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта возбуждено. Сейчас следственная группа направляется к месту предполагаемого крушения. Туда уже отправился и отряд МЧС. Поисковые работы могут осложниться погодными условиями - низкой температурой, туманом и ветром.

Вертолет "Робинсон" пропал в воскресенье над Телецким озером. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер региона Анатолий Банных, замглавы крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также бейс-джампер Глеб Вореводин.

Накануне Вореводин в соцсети Facebook писал, что планирует совершить прыжок с парашютом над Телецким озером.