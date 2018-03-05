Как рассказали в ГИБДД, это случилось в минувшие выходные. Водитель пассажирского транспорта слишком резко затормозил, когда ехал по ул. Дзержинского, в результате один из пассажиров упал на детскую коляску, в которой находился ребенок. Девочка получила сотрясение мозга.
ГИБДД сейчас устанавливает личность водителя. По итогам двух месяцев в Тольятти зарегистрировано 5 ДТП, которые произошли по вине водителей пассажирского транспорта, травмы в них получили 7 человек.
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