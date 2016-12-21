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21 декабря 2016
08:37:01

На 69-летнего водителя в Тольятти завели уголовное дело за ДТП с пешеходом

Дорожный инцидент был зарегистрирован на Ленинском проспекте. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 69-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144 двигался со стороны улицы Ворошилова в направлении проспекта Степана Разина. По версии полицейских, в пути следования мужчина не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на 22-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц. Сообщается, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

Проанализировав собранные материалы, следователи приняли решение о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование продолжается.




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