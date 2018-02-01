слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
01 февраля 2018
13:34:51

На 6,5 лет отправлен в тюрьму тольяттинский автоугонщик

Об этом сообщили в прокуратуре. В период с ноября 2016 года по март 2017 он совершил на территории Тольятти три кражи автомобилей марки. Добычей злодея стали «Лада Гранта» и две «Тойоты» - «Камри» и «Лэнд Крузер».

Еще две попытки угнать иномарки оказались неудачными. Машины похищались с использованием специальных технических устройств, которые отключают штатную сигнализацию, установленную на автомобилях. Украденную «Гранту» нашли в Саратове с измененным VIN-кодом. Ее вернули владельцу. О судьбе иномарок не сообщается.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.




Последние новости Тольятти

01 февраля
14:07
В ДТП с грузовиками на трассе М-5 погибли 4 человека, трое из них - жители Самарской области

Авария произошла накануне вечером

01 февраля
13:08
28 российских спортсменов, несправедливо обвиненных МОК, оправданы

Среди них олимпийский чемпион Сочи, лыжник Александр Легков

01 февраля
12:39
В субботу на площади Свободы Тольятти пройдет митинг

Он будет посвящен 75-й годовщине со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

01 февраля
12:37
Синоптики рассказали, какой в Самарской области будет февральская погода

Прогноз составили специалисты Приволжского УГМС

01 февраля
11:47
Выпивать за рулем припаркованной машины можно

Это не является правонарушением, постановил Верховный суд

01 февраля
11:37
Тольяттинец едет на чемпионат Европы по каратэ

Континентальное первенство стартует завтра в Сочи.

01 февраля
11:35
В ГИБДД Тольятти рассказали о существующих недостатках в улично-дорожной сети

В 2017 году в адрес администрации  Тольятти было направлено 225 предписаний...


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+