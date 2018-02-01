Об этом сообщили в прокуратуре. В период с ноября 2016 года по март 2017 он совершил на территории Тольятти три кражи автомобилей марки. Добычей злодея стали «Лада Гранта» и две «Тойоты» - «Камри» и «Лэнд Крузер».
Еще две попытки угнать иномарки оказались неудачными. Машины похищались с использованием специальных технических устройств, которые отключают штатную сигнализацию, установленную на автомобилях. Украденную «Гранту» нашли в Саратове с измененным VIN-кодом. Ее вернули владельцу. О судьбе иномарок не сообщается.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Авария произошла накануне вечером
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