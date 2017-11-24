Преступление было совершено в марте этого года в Куйбышевском районе областной столицы. Подсудимый умышленно нанес сотруднику правоохранительных органов удар ножом в область шеи, поскольку в его автомобиле находились наркотики, и в случае задержания ему грозило уголовное преследование.
С места преступления мужчина скрылся, но его довольно быстро нашли. При обыске дома у него были обнаружены наркотические средства в особо крупном размере. Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Отличились сотрудники транспортной полиции
Процесс запустили накануне во второй половине дня
И еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования
Смертельное ДТП произошло накануне вечером
В этом сезоне они готовы потратить на покупки к празднику больше денег, чем в прошлом
Компания Online Market Intelligence опубликовала итоги очередного исследования
Владелец хочет получить за автомобиль всего 50 тысяч рублей