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24 ноября 2017
08:33:56

На 16 лет отправляют в тюрьму самарца, который посягнул на жизнь полицейского

Преступление было совершено в марте этого года в Куйбышевском районе областной столицы. Подсудимый умышленно нанес сотруднику правоохранительных органов удар ножом в область шеи, поскольку в его автомобиле находились наркотики, и в случае задержания ему грозило уголовное преследование.  

С места преступления мужчина скрылся, но его довольно быстро нашли. При обыске дома у него были обнаружены наркотические средства в особо крупном размере. Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.  

Приговор в законную силу пока не вступил.




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