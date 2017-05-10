Эта цифра на 50 тысяч превзошла прошлогодний показатель, подсчитали в МВД. До этого на Красной площади в Москве состоялся военный парад. А вот парадный полёт авиации в столице России отменили из-за непогоды.

Зато погода порадовала накануне тольяттинцев и не помешала ни одному мероприятию. Празднование Дня Победы прошло во всех районах города, состоялись военный парад, авиашоу, салюты и одно из самых трогательных и масштабных мероприятий – шествие «Бессмертного полка». Как считает один из организаторов Аркадий Эстрин, общее количество человек в составе колонны только в Автозаводском районе превысило 25 тысяч человек. ПОДРОБНЕЕ