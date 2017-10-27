Как заявил замглавы ведомства Игорь Зубов, это эффективное средство борьбы с преступностью, к которому Россия может прийти через какое-то время. Он отметил, что помимо борьбы с криминалом отпечатки пальцев помогают также устанавливать личности погибших при чрезвычайных ситуациях.
Однако введение этой практики требует не только финансовых затрат, но и готовности общества - добавил Зубов. Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий процедуру дактилоскопии в России.
Источник Маяк
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