Как заявил замглавы ведомства Игорь Зубов, это эффективное средство борьбы с преступностью, к которому Россия может прийти через какое-то время. Он отметил, что помимо борьбы с криминалом отпечатки пальцев помогают также устанавливать личности погибших при чрезвычайных ситуациях.

Однако введение этой практики требует не только финансовых затрат, но и готовности общества - добавил Зубов. Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий процедуру дактилоскопии в России.