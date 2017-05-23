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23 мая 2017
08:06:25

МВД предложило ужесточить наказание за отказ от медосвидетельствования

Отказ от медосвидетельствования может вскоре обойтись дороже, чем вождение под воздействием алкоголя. МВД разработало законопроект, предлагающий лишать водителя прав на срок до трех лет и штрафовать на 35 тысяч рублей за отказ от проверки. Зачем это нужно, НСН рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков.

«Водители отказываются [от освидетельствования] по двум причинам. Либо он не хочет терять время (ехать в больницу, проверяться, ждать, пока оформят документы), он знает, что он пьян и тем самым экономит время. Вторая группа людей – это группа, которая принимала не алкоголь, а психотропные или наркотические вещества, поэтому они, отказываясь от медицинского освидетельствования, чтобы уйти от ответственности и постановки на учёт. Это уловка, с которой нужно бороться. Именно поэтому вносится законопроект, который предусматривает большую ответственность, большее лишение прав и плюс ещё штраф для тех, кто отказался», - сказал он.

Сейчас отказ от медосвидетельствования приравнивается к вождению в пьяном виде и наказывается лишением прав и штрафом в 30 тысяч рублей.




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