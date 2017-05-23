Отказ от медосвидетельствования может вскоре обойтись дороже, чем вождение под воздействием алкоголя. МВД разработало законопроект, предлагающий лишать водителя прав на срок до трех лет и штрафовать на 35 тысяч рублей за отказ от проверки. Зачем это нужно, НСН рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков.

«Водители отказываются [от освидетельствования] по двум причинам. Либо он не хочет терять время (ехать в больницу, проверяться, ждать, пока оформят документы), он знает, что он пьян и тем самым экономит время. Вторая группа людей – это группа, которая принимала не алкоголь, а психотропные или наркотические вещества, поэтому они, отказываясь от медицинского освидетельствования, чтобы уйти от ответственности и постановки на учёт. Это уловка, с которой нужно бороться. Именно поэтому вносится законопроект, который предусматривает большую ответственность, большее лишение прав и плюс ещё штраф для тех, кто отказался», - сказал он.

Сейчас отказ от медосвидетельствования приравнивается к вождению в пьяном виде и наказывается лишением прав и штрафом в 30 тысяч рублей.