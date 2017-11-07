Как считает глава ведомства Владимир Колокольцев, подобное правонарушение должно наказываться лишением свободы на срок до 3-ех лет. Соответствующий законопроект уже подготовлен.
Ранее Минюст предложил разрешить инспекторам ГИБДД конфисковывать автомобили пьяных водителей до внесения ими денежного залога в размере 30 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа для данного преступления.
Источник НСН
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