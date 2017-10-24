Соответствующее уведомление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Такую необходимость в ведомстве объяснили большим количеством повторных случаев, причем, иногда водитель садится нетрезвым за руль в период расследования предыдущего нарушения.

В документе не уточняется, в чём именно заключается ужесточение. В настоящее время Уголовный кодекс предусматривает наказание за повторное управление ТС в нетрезвом виде штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо обязательными работами.