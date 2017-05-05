В воскресенье, 7 мая в 16.00, Тольяттинская филармония приглашает горожан на музыкально-литературную композицию «Так громче, музыка, играй Победу!».

Артисты филармонии Светлана Денюшина (сопрано), Игорь Супрунов (вокал), Юлия Кочева (сопрано), Ольга Антонова (меццо-сопрано), Роман Аббасов (бас), Мария Кириллова (художественное слово), вокальный ансамбль «Лель» Лицея искусств и Симфонический оркестр филармонии под управлением Владислава Ивановского исполнят стихи и песни о Родине, страшных годах Великой Отечественной войны и долгожданной Победе.

«Вот солдаты идут», «Синий платочек», «Мы за ценой не постоим», «Катюша», «Эх, дороги», «Журавли», «Огонек», «Темная ночь», романс Женьки «Жди меня, и я вернусь…» из оперы «Зори здесь тихие» Кирилла Молчанова, «День Победы» — перед слушателями развернется музыкальная летопись войны и Победы, созданная как в годы лихолетья, так и после них.

Откроет концерт стихотворение Михаила Луконина «Напоминание»: «Самый светлый, Самый летний день в году, самый больший день Земли - двадцать второго. Спали дети, зрели яблоки в саду. Вспоминаем, вспоминаем это снова. В Сталинграде Волга тихая плыла и баюкала прохладой переплеска. С увольнительной в кармашке дня ждала пограничная пехота возле Бреста. Спал Матросов. Спал Гастелло в тишине. На рыбалку Павлов шёл тропой недолгой. В Сталинграде мать письмо писала мне и звала меня домой, манила Волгой…» в исполнении мастера художественного слова Марии Кирилловой. Также в этот вечер прозвучат пронзительные стихотворения Давида Самойлова, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной.

Стоимость билетов – символическая, от 150 рублей. Билеты можно купить и перед началом концерта.

Возрастное ограничение: 6+