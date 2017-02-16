В Самарской области вновь берутся за карандаши и краски. До 14 апреля в регионе в третий раз будет звучать «Музыка на бумаге» – большой конкурс рисунков от проекта «Тремоло» («Классика над Волгой»). Предмет состязания, как и прежде, – Чайковский и Ванесса Мэй, симфонии и ноктюрны, скрипки и барабаны. Лучшие работы станут почтовыми открытками. Их авторы получат подарки и билеты на X Фестиваль музыки и искусств «Тремоло», который состоится в Тольятти 25-27 июня.

Основное отличие данного конкурса от предыдущих – возможность без труда присоединиться обитателям Самары и других городов и населенных пунктов региона. Если раньше для этого приходилось везти работу в Тольятти, в этот раз своя площадка приема рисунков открылась в Самаре. Жителям иных уголков губернии и вовсе предоставляется право отправить работу по электронной почте.

Организаторы конкурса – Министерство культуры Самарской области, команда фестиваля, МБУ ДО г. о. Тольятти «ХШ № 1», МБУ ДО г. о. Самара «ДХШ №1 им. Г. Е. Зингера» и радиостанция «Август».

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Любой желающий! Конкурс проводится среди детей в четырёх номинациях: до 7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. А также среди взрослых в двух номинациях: профессионалы (художники, преподаватели в ДХШ и т. п.) и любители (авторы, не попадающие ни в одну из категорий).

ЧЕМ И КАК РИСОВАТЬ?

Материал любой: от ватмана до холста. Инструменты любые: акварель, карандаши, тушь и даже фломастеры. Не принимаются лишь коллажи и аппликации.

ЧТО РИСОВАТЬ?

Все, что ассоциируется с музыкой. Это могут быть и геометрическая абстракция, и яркий поп-арт в стиле Энди Уорхола, и зарисовки одного из вечеров фестиваля «Тремоло».

КОГДА И КУДА ПРИНОСИТЬ РАБОТЫ?

С 13 февраля по 14 апреля по адресам:

- МБУ ДО г. о. Тольятти «Художественная школа № 1» (ул. Лесная, 46), понедельник-пятница, 10.00-19.00;

- МБУ ДО г. о. Самара «Детская художественная школа №1 им. Г. Е. Зингера» (пр. Ленина, 5) понедельник-пятница, 10.00-19.00;

- konkurs15kv@mail.ru – скан или фото работы в хорошем качестве (только для авторов, проживающих не в Тольятти/Самаре).

Внимание! Каждая работа на оборотной стороне должна содержать информацию об авторе (см. «Положение о конкурсе»).

КТО В ЖЮРИ?

Профессиональные художники и педагоги. Точный состав жюри сформируется в мае.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ?

Лучшие работы будут изданы серией туристических открыток, их авторы получат по два билета на один из вечеров фестиваля «Тремоло» (Тольятти, 25-27 июня 2017 года) и подарки. Авторы, занявшие 2 и 3 места, также не останутся без внимания жюри.

КАК Я УЗНАЮ О ПОБЕДЕ?

Оглашение итогов – с 1 по 15 мая на официальных страницах фестиваля Facebook https://www.facebook.com/volgaclassic и ВКонтакте https://vk.com/klassikanadvolgoi , а также сайте www.volgaclassic.ru (в разделе «Новости»).

ЕСЛИ БУДУТ ВОПРОСЫ?

Подробней об условиях конкурса – в «Положении о конкурсе». Если будут вопросы: 8 (961) 388-46-09, kr_elena@bk.ru – Елена Крывун.

Для справки:

Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» (до 2016 года – «Классика над Волгой») – визитная карточка Самарской области. Проходит в Тольятти каждое лето с 2008 года на площадке базы отдыха «Волна» – на берегу Волги, под открытым небом, в близи соснового леса. Ежегодно его посещают около 3-4 тыс. человек.

«Лучший проект в области культуры» на рынке событийного туризма России про версии Национальной премии «Russian Event Awards» 2014 и 2015 года. Участник шорт-листа «Лучших проектов в области продвижения территорий» по версии Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Автор и директор проекта – Алексей Возилов. Художественный руководитель – Фабио Мастранджело.

Подробнее – на официальном сайте www.volgaclassic.ru