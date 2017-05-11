Организаторы музыкального фестиваля «Тремоло» сообщили сегодня, что, оказывается, Самарская область любит не только слушать музыку, но и рисовать. На днях завершился конкурс рисунков «Музыка на бумаге», который уже третий год проводит команда фестиваля.
Количество присланных работ привело организаторов в восторг – 784 рисунка. Причем, не только из Тольятти, но и из Самары, Сызрани и Жигулевска. Такой огромной горы живописных работ в кулуарах «Тремоло» еще не видели.
Пока жюри подводит итоги (даже представить сложно, как им непросто!), радиостанция «Август» как информационный партнер фестиваля классической музыки, спешит поделиться с вами некоторыми работами. Среди них есть настоящеи шедевры.
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