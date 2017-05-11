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11 мая 2017
12:20:06

«Музыка на бумаге» догоняет «Классику над Волгой»

Организаторы музыкального фестиваля «Тремоло» сообщили сегодня, что, оказывается, Самарская область любит не только слушать музыку, но и рисовать. На днях завершился конкурс рисунков «Музыка на бумаге», который уже третий год проводит команда фестиваля.

Количество присланных работ привело организаторов в восторг – 784 рисунка. Причем, не только из Тольятти, но и из Самары, Сызрани и Жигулевска. Такой огромной горы живописных работ в кулуарах «Тремоло» еще не видели.

Пока жюри подводит итоги (даже представить сложно, как им непросто!), радиостанция «Август»  как информационный партнер фестиваля классической музыки, спешит поделиться с вами некоторыми работами. Среди них есть настоящеи шедевры.

 




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