На это яркое и запоминающееся событие в День защитника Отечества горожан приглашает парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова.

Всех пришедших ждут конкурсы и состязания, призы и подарки, сказано в афише. Боевую выучку и навыки покажут бойцы армейского спецназа. Гости праздника проверят меткость в тире лазертаг, увидят уникальные экспонаты военной техники и, разумеется, отведают настоящей солдатской каши. Будет организовано катание на лошадях и гусеничном БТРе.



