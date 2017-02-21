На это яркое и запоминающееся событие в День защитника Отечества горожан приглашает парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова.
Всех пришедших ждут конкурсы и состязания, призы и подарки, сказано в афише. Боевую выучку и навыки покажут бойцы армейского спецназа. Гости праздника проверят меткость в тире лазертаг, увидят уникальные экспонаты военной техники и, разумеется, отведают настоящей солдатской каши. Будет организовано катание на лошадях и гусеничном БТРе.
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