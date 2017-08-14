Ученые исследовали мужские и женские киноперсонажи. Так, анализ сценариев показал, что герои-мужчины говорят о достижениях, успехе, смерти, близости, а также ругаются. Героини беседуют в основном на тему семьи и постоянных отношений.

Кроме этого, согласно данным Университета Южной Калифорнии, женские персонажи зачастую моложе мужских. У мужчин в среднем 37 тысяч реплик, что в 2 раза больше, чем у женщин. На столько же на экране мужчин больше, чем женщин.

Возможно, это связано с тем, что сценаристов мужского пола больше в 7 раз, а режиссеров-мужчин в 12 раз.