Трагедия чуть не разыгралась в китайской провинции Шэньси, сообщают Вести со ссылкой на South China Morning Post. Женщина решила спрыгнуть с крыши после ссоры с супругом. Она забралась на крышу здания и уже собиралась спрыгнуть с крыши, но муж спас ее.

Он удерживал свою жену за волосы почти 3 минуты – до тех пор, пока не подоспели полицейские и не помогли втащить женщину обратно на крышу. Удержать ее помогло то, что женщина зацепилась за выступающую из стены трубу, которая взяла на себя часть ее веса.

На видео, которое публикует издание, видно, как мужчина стоит на решетке окна последнего этажа и держит супругу за волосы, собранные в хвост:

Фото: scmp.com

Полицейские позже рассказали, что когда они прибыли на место происшествия, то увидели, как мужчина держит женщину за волосы, но его рука в тот момент уже почти соскальзывала.

"Если бы мы опоздали на несколько секунд, или бы мужчина не смог удержать жену за волосы еще несколько секунд, то спасти ее, вероятно, было бы уже невозможно", — рассказал офицер полиции Цзо Юй. Именно он перелез через борт крыши и помог мужу затащить женщину обратно на крышу.