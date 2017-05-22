Трагедия произошла в поселке Нарва Манского района Красноярского Края, передаёт ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. По данным ведомства, сегодня утром в полицию обратились соседи этой семьи.
Они сообщили, что во дворе частного дома обнаружили тело главы семейства, повесившегося на турнике. А в самом доме были найдены тела женщины и маленькой девочки. Возбуждено уголовное дело, выясняются все подробности. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
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