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22 мая 2017
11:38:30

Мужчина убил жену и дочь, затем покончил с собой

Трагедия произошла в поселке Нарва Манского района Красноярского Края, передаёт ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. По данным ведомства, сегодня утром в полицию обратились соседи этой семьи.

Они сообщили, что во дворе частного дома обнаружили тело главы семейства, повесившегося на турнике. А в самом доме были найдены тела женщины и маленькой девочки. Возбуждено уголовное дело, выясняются все подробности. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

 




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