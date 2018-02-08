Шокирующий случай произошел на одной из подмосковных автомоек, сообщает группа "Спасение...".

В среду, 7 февраля, около 03:30 ночи мужчина вместе со своими товарищами приехал на автомойку в подмосковном Ступино. Там их встретили заспанные работники, которые не торопились мыть его BMW. Разгневанный водитель вывел свою машину из сервиса, а сам вернулся в помещение выяснять отношения с сотрудниками. Перепалка закончилась двумя ударами в адрес оппонентов. Один из пострадавших — 39-летний мужчина — упал на пол, ударился головой, потерял сознание и позже скончался в больнице.



По информации полиции, нападавший — 24-летний москвич, ранее неоднократно судимый. Он задержан и заключен под стражу, ему грозит до восьми лет лишения свободы по статье 111 УК РФ.