29-летнего тольяттинца доставили в больницу из квартиры в Комсомольском районе, сообщает Волга ньюз .

В руках жителя Автограда взорвалось самодельное пиротехническое устройство, мужчина получил контузию и травмы.

Предположительно, во время взрыва в квартире находилась женщина с полуторагодовалым ребенком. Данных о том, что они пострадали, нет. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.