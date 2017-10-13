29-летнего тольяттинца доставили в больницу из квартиры в Комсомольском районе, сообщает Волга ньюз.
В руках жителя Автограда взорвалось самодельное пиротехническое устройство, мужчина получил контузию и травмы.
Предположительно, во время взрыва в квартире находилась женщина с полуторагодовалым ребенком. Данных о том, что они пострадали, нет. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.
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