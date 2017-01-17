Он сгорел в своей квартире, так как не потушенная сигарета стала причиной пожара. Версия предварительная. Трагедия произошла в Самаре накануне. Тело 65-летнего мужчины без признаков жизни обнаружили огнеборцы, когда справились с огнем.
Следователи также предполагают, что хозяин квартиры в тот день употреблял алкоголь. По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.
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