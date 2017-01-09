Это случилось в Перми в ночь на 8 января.
В ночное время молодой человек потребовал у продавца торгового павильона продать ему алкогольные напитки. Получив отказ, он нанес женщине множественные удары, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Преступник был задержан на месте очевидцами преступления и передан прибывшим по вызову сотрудникам полиции", — сообщает краевое следственное управление.
По данным ведомства, 29-летний житель Перми уже задержан, ему предъявили обвинение в убийстве.
В России действует запрет на продажу алкоголя в ночное время. Алкогольную продукцию нельзя продавать с 23.00 до 8.00 утра по местному времени. Алкоголь можно купить лишь в барах, кафе и ресторанах и в магазинах беспошлинной торговли.
Источник РИА Новости
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