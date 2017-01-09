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09 января 2017
08:43:12

Мужчина, чистивший крышу пятиэтажного дома, упал и остался жив

ЧП произошло в Самаре 7 января на улице Дзержинского. Об этом сообщает 63.ru.

56-летнего пострадавшего на тротуаре обнаружили очевидцы. Приехала скорая, медики оказали мужчине, первую помощь, он был в тяжелом состоянии, но в сознании. Его доставили в больницу им. Пирогова с диагнозом "сочетанная травма".

 




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