ЧП произошло в Самаре 7 января на улице Дзержинского. Об этом сообщает 63.ru .

56-летнего пострадавшего на тротуаре обнаружили очевидцы. Приехала скорая, медики оказали мужчине, первую помощь, он был в тяжелом состоянии, но в сознании. Его доставили в больницу им. Пирогова с диагнозом "сочетанная травма".