ЧП произошло в Самаре 7 января на улице Дзержинского. Об этом сообщает 63.ru.
56-летнего пострадавшего на тротуаре обнаружили очевидцы. Приехала скорая, медики оказали мужчине, первую помощь, он был в тяжелом состоянии, но в сознании. Его доставили в больницу им. Пирогова с диагнозом "сочетанная травма".
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