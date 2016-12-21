Вынесен приговор супружеской паре, под видом владельцев успешного риэлтерского агентства обманувших многочисленных тольяттинцев.

Судом установлено, что учредитель и директор риэлтерского агентства «Литопс» вместе со своей супругой предлагали услуги по купле-продаже недвижимости, а также привлекали инвесторов в бизнес своей фирмы.

В прокуратуре отметили, что семейная пара совершала мнимые сделки, свои обязательства не выполняла, а полученные средства похищала. С потенциальными клиентами супруги-мошенники выстраивали дружеские отношения, вместе проводили досуг, входя в доверие. К совершению одной из мнимых сделок они привлекли своего знакомого, исполнявшего «роль» собственника квартиры, якобы намеревавшегося продать недвижимость по выгодной цене.

Таким образом за 3 года злоумышленники обманули 22 тольяттинца, причинив ущерб на сумму свыше 70 млн рублей.

Суд признал всех троих виновными, больше всех получила обвиняемая – ей дали 11 лет, ее супруг получил 8 лет, пособник приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.