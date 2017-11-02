Виталий Мутко прокомментировал пожизненное отстранение российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпиад. По словам вице-премьера, это решение Международного олимпийского комитета вызывает тревогу и недоумение, передает RT.
Теперь спортсмены смогут выступать лишь на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Обоих лыжников признали виновными в нарушении антидопинговых правил. На их пробирках были обнаружены следы вскрытия. Легков и Белов намерены подать апелляцию на решение МОК в Спортивный арбитражный суд, отмечает "Свободная Пресса".
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