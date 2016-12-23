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23 декабря 2016
13:35:08

Муниципальные автобусы Тольятти расширяют маршрутную сеть

Как рассказали в мэрии, с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 1 января 2017 года вводятся дополнительные автобусные маршруты для «АТП №3». На маршрутах будут работать автобусы большой вместимости, действуют все предусмотренные льготы. Схема движения и расписание работы маршрутов – ниже.

В горадминистрации добавили, что информацию по расписаниям работы маршрутов, а также о возможности проезда между различными остановочными пунктами, в том числе с пересадкой, можно уточнить в управлении транспорта мэрии: 54-31-54, 54-49-09,  54-39-09.

 

Район города

Маршрут

Схема движения маршрута

(улицы)

Режим работы маршрута

Расписание работы маршрута (время убытия с начальной и конечной остановки)

 

Микрорайон Жигулевское море

№ 42д

*«ОП ул. Есенина –

ОП микрорайон Ногорный – ОП ул. Есенина»

 

(по схеме маршрута № 44, работавшего

до 01.01.2015 г.)

Коммунистическая – Механизаторов – Л. Чайкиной – Ярославская – Громовой – трасса М5 – Параллельная – Коваленко – Высоковольтная – Майский пр-д – Нижегородская трасса М5 – Громовой – Ярославская – Л. Чайкиной – Механизаторов – Коммунистическая (ОП «ул. Есенина»)

 

ежедневно

в утреннее и вечернее время

ОП «ул. Есенина»

 

06:20

07:25

 

16:53

17:58

Оптовый рынок

(ул. Базовая)

№ 21

*«ОП Спецавтохозяйство –

ОП Оптовый рынок»

 

(по схеме маршрута № 6, работавшего

до 01.01.2015 г.)

 

Комсомольская – Васильевская – Ларина

в будние и субботние дни

ОП «Спец

автохозяйство»

 

ОП «Оптовый рынок»

 

09:00

10:00

11:30

12:30

 

09:15

10:15

11:45

12:45

ул. Л. Толстого

 

№ 13

*«ОП ул. Л. Толстого –

ОП кинотеатр Авангард –

ОП ул. Л. Толстого»

Л. Толстого – Ленина – б-р 50 лет Октября – Автозаводское шоссе – Кудашева – Л. Толстого

ежедневно

в утреннее и вечернее время

ОП «ул. Л. Толстого»

 

08:00

08:15

08:30

08:45

09:00

09:15

09:30

09:45

 

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

 

Район города

Маршрут

Схема движения маршрута

(улицы)

Режим работы маршрута

Расписание работы маршрута (время убытия с начальной и конечной остановки)

 

Городские кладбища (Обводное шоссе,  Поволжское шоссе)

№ 62к.

«ОП стадион Торпедо –

Кладбище (Поволжское шоссе)»

Спортивная – Ст. Разина – Приморский – Революционная – Свердлова – Ворошилова – Полякова  - Южное шоссе – Обводное шоссе – Поволжское шоссе

по выходным дням (в период с января по март и с октября по декабрь),

ежедневно (в период с апреля по сентябрь)

 

ОП «стадион Торпедо»

 

Кладбище (Поволжское шоссе)

 

09:00

10:00

 

10:50

11:50

 
               

 

 




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