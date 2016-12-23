Как рассказали в мэрии, с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 1 января 2017 года вводятся дополнительные автобусные маршруты для «АТП №3». На маршрутах будут работать автобусы большой вместимости, действуют все предусмотренные льготы. Схема движения и расписание работы маршрутов – ниже.
В горадминистрации добавили, что информацию по расписаниям работы маршрутов, а также о возможности проезда между различными остановочными пунктами, в том числе с пересадкой, можно уточнить в управлении транспорта мэрии: 54-31-54, 54-49-09, 54-39-09.
|
Район города
|
Маршрут
|
Схема движения маршрута
(улицы)
|
Режим работы маршрута
|
Расписание работы маршрута (время убытия с начальной и конечной остановки)
|
Микрорайон Жигулевское море
|
№ 42д
*«ОП ул. Есенина –
ОП микрорайон Ногорный – ОП ул. Есенина»
(по схеме маршрута № 44, работавшего
до 01.01.2015 г.)
|
Коммунистическая – Механизаторов – Л. Чайкиной – Ярославская – Громовой – трасса М5 – Параллельная – Коваленко – Высоковольтная – Майский пр-д – Нижегородская трасса М5 – Громовой – Ярославская – Л. Чайкиной – Механизаторов – Коммунистическая (ОП «ул. Есенина»)
|
ежедневно
в утреннее и вечернее время
|
ОП «ул. Есенина»
|
06:20
07:25
|
16:53
17:58
|
Оптовый рынок
(ул. Базовая)
|
№ 21
*«ОП Спецавтохозяйство –
ОП Оптовый рынок»
(по схеме маршрута № 6, работавшего
до 01.01.2015 г.)
|
Комсомольская – Васильевская – Ларина
|
в будние и субботние дни
|
ОП «Спец
автохозяйство»
|
ОП «Оптовый рынок»
|
09:00
10:00
11:30
12:30
|
09:15
10:15
11:45
12:45
|
ул. Л. Толстого
|
№ 13
*«ОП ул. Л. Толстого –
ОП кинотеатр Авангард –
ОП ул. Л. Толстого»
|
Л. Толстого – Ленина – б-р 50 лет Октября – Автозаводское шоссе – Кудашева – Л. Толстого
|
ежедневно
в утреннее и вечернее время
|
ОП «ул. Л. Толстого»
|
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
|
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
|
Район города
|
Маршрут
|
Схема движения маршрута
(улицы)
|
Режим работы маршрута
|
Расписание работы маршрута (время убытия с начальной и конечной остановки)
|
Городские кладбища (Обводное шоссе, Поволжское шоссе)
|
№ 62к.
«ОП стадион Торпедо –
Кладбище (Поволжское шоссе)»
|
Спортивная – Ст. Разина – Приморский – Революционная – Свердлова – Ворошилова – Полякова - Южное шоссе – Обводное шоссе – Поволжское шоссе
|
по выходным дням (в период с января по март и с октября по декабрь),
ежедневно (в период с апреля по сентябрь)
|
ОП «стадион Торпедо»
|
Кладбище (Поволжское шоссе)
|
09:00
10:00
|
10:50
11:50
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