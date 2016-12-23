Как рассказали в мэрии, с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 1 января 2017 года вводятся дополнительные автобусные маршруты для «АТП №3». На маршрутах будут работать автобусы большой вместимости, действуют все предусмотренные льготы. Схема движения и расписание работы маршрутов – ниже.

В горадминистрации добавили, что информацию по расписаниям работы маршрутов, а также о возможности проезда между различными остановочными пунктами, в том числе с пересадкой, можно уточнить в управлении транспорта мэрии: 54-31-54, 54-49-09, 54-39-09.