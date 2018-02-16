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16 февраля 2018
08:28:23

МРОТ в России увеличат до прожиточного минимума уже этой весной

Госдума сегодня рассмотрит законопроект в третьем, окончательном, чтении. Предлагается установить минимальный размер оплаты труда в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц. Как отмечается в пояснительной записке, закон коснется 3 миллионов человек, из которых более половины заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Дополнительные расходы на увеличение МРОТ составят около 23 миллиардов рублей. При этом треть расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов и налогов. Накануне документ прошел второе чтение.

Депутаты не поддержали единственную поправку, которая поступила от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он предлагал повысить «минималку» до 20 тысяч. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на это отметил, что столь резкое изменение параметров закона может сделать его неработоспособным. В настоящее время МРОТ составляет 85% от минимального прожиточного минимума.

Источник Эхо Москвы




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