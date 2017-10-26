Проект о его повышении Госдума рассмотрит в ноябре. Об этом сообщил первый зампред парламента Александр Жуков. До 1 июля нынешнего года МРОТ составлял около 7,5 тысячи рублей, затем его увеличили на 4% — до 7800.

По данным министерства труда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособных граждан был чуть более 11 тысяч.