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11 января 2018
08:42:58

МРОТ и прожиточный минимум сравняются 1 мая

Минтруд в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект. Рост минимальной оплаты труда относительно января 2018 года составит более 17%. Об этом сообщила в пресс-службе министерства.

О том, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось – с 1 мая 2018 года, накануне заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что сегодня МРОТ составляет "всего 9489 рублей". А прожиточный минимум более 11 тысяч.

Источник Маяк




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