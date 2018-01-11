Минтруд в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект. Рост минимальной оплаты труда относительно января 2018 года составит более 17%. Об этом сообщила в пресс-службе министерства.
О том, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось – с 1 мая 2018 года, накануне заявил президент Владимир Путин.
Он напомнил, что сегодня МРОТ составляет "всего 9489 рублей". А прожиточный минимум более 11 тысяч.
Источник Маяк
На этой выставке российский производитель традиционно демонстрирует свои новинки
Заседание состоялось накануне в администрации
У нас повышенный уровне опасности
Сегодня на автодроме КВЦ пройдут синхронные ледовые гонки в классе «Национальный»
Новый статус получило ООО «Директ Бизнес Солюшн»
В региональном Управлении работает горячая линия
Концерт пройдет в это воскресение, 14 января, в ДК «Тольяттиазот».