Минтруд в ближайшее время подготовит соответствующий законопроект. Рост минимальной оплаты труда относительно января 2018 года составит более 17%. Об этом сообщила в пресс-службе министерства.

О том, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось – с 1 мая 2018 года, накануне заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что сегодня МРОТ составляет "всего 9489 рублей". А прожиточный минимум более 11 тысяч.