Накануне клуб разгромил испанскую «Севилью» в матче 3-го тура группы E Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:1. Подопечные Массимо Карреры одержали первую победу на групповом этапе и, набрав 5 очков, занимают второе место в турнирной таблице.

Cтоит вспомнить слова наставника гостей Эдуардо Бериццо. Он выразил надежду, что его команда сможет продолжить серию побед испанских команд над «Спартаком».

«Остаётся лишь утереть нос, поднять голову и дать бой дома», сказал он вчера на послематчевой пресс-сконференции. Матч «Севилья» – «Спартак» состоится 1 ноября в Испании.