Программа «А капелла с любовью» в воскресенье впервые прозвучит на сцене городской филармонии.

Группа «ПЯТЕRО» развенчала представление, что пение a cappella (без инструментального сопровождения) - это скучно, предоставив на суд слушателей вокальное шоу, в котором показывает безграничные возможности человеческого голоса.

Группа «ПЯТЕRО» - это пять друзей детства, которые попали в музыкальный плен Хорового училища им. А.В.Свешникова, а потом выбрались из него выпускниками Академии хорового искусства им. В.С.Попова. Вместе взрослели, вместе получили классическое музыкальное образование, а теперь вместе выступают.

Своими голосами он «воспроизводят» звуки гитары, бас-гитары, ударной установки, трубы и других инструментов.

Подобный «аккомпанемент» - фирменный знак, за что группу прозвали «акапельным оркестром». В репертуаре коллектива - шедевры джаза и классические арии, народные песни и популярные мелодии, баллады о любви и зарубежные танцевальные композиции. В биографии группы - победы на международных конкурсах, выступления на центральных концертных площадках России и мира.

Самый молодой и самый дерзкий солист - Евгений Сапелов (тенор, битбокс). Любит петь с вибрато. В группе отвечает за модные тенденции и технические инновации.

Самый взрослый и рассудительный солист группы - Антон Иванов (тенор). Любит порядок, дисциплину и юмор. В группе отвечает за конферанс и обаяние.

Самый стильный солист группы - Владислав Албанов (тенор, битбокс). Знает ответы на все вопросы, любит дискуссии и модные прически. В группе отвечает за развлечения.

Самый спортивный солист группы - Павел Киселев (баритон). Любит играть в футбол и носить одежду под стать темно-рыжему цвету волос. В группе отвечает за стабильность и логистику.

Самый жизнерадостный солист группы - Евгений Гаранин (бас). Любит эксперименты, дыхательную гимнастику и посмеяться над собой. В группе отвечает за питание, физические кондиции и пение «на опоре».

Каждый концерт коллектива - это праздник и бьющая через край энергетика. Если вам нравятся мужские голоса и великолепный вокал без инструментального сопровождения, если вы хотите увидеть соединение высокого искусства с ярким шоу, то этот концерт - для вас!

Билетов на вокальное шоу осталось мало, можно успеть купить их онлайн по ссылке http://filarman.ru/event/5yatero/, телефон кассы 222-600.

Возрастное ограничение: 6+

Фото Филармония Тольятти