По домам тольяттинцев ходят фальшивые представители коммунальных служб, которые обманывают доверчивых граждан. В основном, жертвами злодеев становятся пенсионеры, которые верят, что если человек представился сотрудником Горгаза, значит, он и есть сотрудник Горгаза.

Преступники предлагают горожанам «обезопасить» себя от утечки газа, купив у них специальное приспособление. Так, одной женщине настойчиво пытались продать датчик за 17 тысяч рублей, обещая ей, как ветерану ВОВ, сделать большую скидку. К слову, в магазине такой датчик стоит 200 рублей. Обмануть пожилого человека порой несложно.

Предупредите своих близких, будьте бдительны.