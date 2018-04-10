По домам тольяттинцев ходят фальшивые представители коммунальных служб, которые обманывают доверчивых граждан. В основном, жертвами злодеев становятся пенсионеры, которые верят, что если человек представился сотрудником Горгаза, значит, он и есть сотрудник Горгаза.
Преступники предлагают горожанам «обезопасить» себя от утечки газа, купив у них специальное приспособление. Так, одной женщине настойчиво пытались продать датчик за 17 тысяч рублей, обещая ей, как ветерану ВОВ, сделать большую скидку. К слову, в магазине такой датчик стоит 200 рублей. Обмануть пожилого человека порой несложно.
Предупредите своих близких, будьте бдительны.
Выпуск моделей налажен на заводе «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске
Глава региона говорит о положении и основных направлениях социально-экономического развития губернии
В апреле проведение первой фазы работ завершила компания «Нобель Автомотив Русиа».
ДТП произошло в Безенчукском районе ночью
Они хранились на овощной базе и предлагались к продаже
Глава региона расскажет о положении и основных направлениях социально-экономического развития губернии.
Сейчас Сергей Колузанов трудится водителем на автомобиле скорой помощи