Как пишет «Коммерсант», она подразумевает взыскание фиктивных долгов судебными приставами. При этом участники банковского рынка считают, что бороться с этой схемой будет трудно, так как она защищена законом. Два юрлица - резидент и нерезидент РФ – могут заключить мирное соглашение или договориться и взыскании долга через третейские суды.
Истцом выступает нерезидент, а ответчик соглашается долг погасить. Почти всегда суд предписывает деньги взыскать со счета должника и выдать исполнительный лист. По данным Центробанка в прошлом году из России удалось вывести более 16 миллиардов рублей.
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