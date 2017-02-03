Как пишет «Коммерсант», она подразумевает взыскание фиктивных долгов судебными приставами. При этом участники банковского рынка считают, что бороться с этой схемой будет трудно, так как она защищена законом. Два юрлица - резидент и нерезидент РФ – могут заключить мирное соглашение или договориться и взыскании долга через третейские суды.

Истцом выступает нерезидент, а ответчик соглашается долг погасить. Почти всегда суд предписывает деньги взыскать со счета должника и выдать исполнительный лист. По данным Центробанка в прошлом году из России удалось вывести более 16 миллиардов рублей.