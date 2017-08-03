Специалисты по кибербезопасности предупреждают о мошенниках, которые сообщают об окончании подписки на мессенджер WhatsApp. Такие письма приходят на почту. Злоумышленники предлагают пройти по ссылке и обновить информацию о платеже. Однако в итоге жертва попадает на фишинговый сайт, где у нее пытаются узнать банковские данные.

Эксперты напоминают, что WhatsApp раньше взимал плату после года бесплатного пользования мессенджером. Больше года назад ресурс полностью стал бесплатным.